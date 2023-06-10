Более ста атак украинских беспилотников на ЗАЭС зафиксировали в месяц

«Поэтому активность, конечно, высочайшая, напряжение высочайшее», — добавил чиновник.





В МАГАТЭ уточнили, что нападения были осуществлены 8 и 9 июня и были направлены на распределительное устройство с напряжением 330 киловольт. В прошлом данное оборудование служило для обеспечения резервного электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако несколько месяцев назад эта линия электропередачи получила повреждения.