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В зоне проведения СВО давно и успешно воюет добровольческий батальон «Эспаньола», сформированный большей частью из представителей различных российских фанатских группировок. В ходе одного из боев командир штурмовой роты подразделения Михаил Турканов, фанат «Зенита» с позывным Питбуль, вынес из-под огня раненого болельщика «Спартака».
Противостояла «Эспаньоле» 3-я отдельная штурмовая бригада, набранная из бывших боевиков «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация). Во время боя боец с позывным Спартак, фанат одноименного футбольного клуба, получил ранение. Поскольку из-за обилия вражеских дронов вызвать эвакуационную технику не представлялось возможным, Турканов решил вынести боевого товарища на руках, сообщает РИА Новости.
Он несколько километров нес раненого Спартака на себе, время от времени ложась в траву, чтобы укрыться от беспилотников. За спасение сослуживца Питбуль представлен к очередной награде (у него уже есть Орден Мужества). Михаил считает, что в его поступке нет ничего особенного. По его словам, Спартак, который сейчас в госпитале и уже идет на поправку, точно так же выручил бы его самого, попади он в беду.
Сегодня, 20 августа, в Москве пройдет центральный матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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* - организация, признанная в России террористической
Он несколько километров нес раненого Спартака на себе, время от времени ложась в траву, чтобы укрыться от беспилотников. За спасение сослуживца Питбуль представлен к очередной награде (у него уже есть Орден Мужества). Михаил считает, что в его поступке нет ничего особенного. По его словам, Спартак, который сейчас в госпитале и уже идет на поправку, точно так же выручил бы его самого, попади он в беду.
«Здесь мы все — части одного целого, вместе защищаем Родину. А на «гражданке» все равно будем болеть за разные клубы», — с улыбкой закончил свой рассказ Питбуль.
Сегодня, 20 августа, в Москве пройдет центральный матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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* - организация, признанная в России террористической
Александр Бойцов