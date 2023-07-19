Большинство связанных с «Азовом»* подсудимых не признали свою вину

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Большинство обвиняемых по делу нацбатальона «Азов»* не признали свою вину на заседании Южного окружного военного суда. Об этом сообщает ТАСС.
Из 22 подсудимых большая часть не подтвердила своё участие в «Азове»*, лишь несколько человек частично признали свою вину.
Также сообщалось, что в суде должно было присутствовать 24 человека, связанных с деятельностью террористической организации, но двое были обменяны, поэтому не приняли участие в заседании.
Кроме того уточнялось, что всем подсудимым изменили обвинительные статьи УК ДНР на статьи УК РФ.
По информации прокуратуры ДНР, занимавшейся расследованием, все участники, которые присутствовали в суде, обвиняются в совершении противоправных действий, целью которых был насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Кроме того, выдвинуты обвинения в организации деятельности нацбатальона и сотрудничестве с ним.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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Также сообщалось, что в суде должно было присутствовать 24 человека, связанных с деятельностью террористической организации, но двое были обменяны, поэтому не приняли участие в заседании.
По информации прокуратуры ДНР, занимавшейся расследованием, все участники, которые присутствовали в суде, обвиняются в совершении противоправных действий, целью которых был насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Кроме того, выдвинуты обвинения в организации деятельности нацбатальона и сотрудничестве с ним.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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Анастасия Чинкова