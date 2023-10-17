Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ

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Российские военные берут в плен большое число военнослужащих ВСУ. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Они берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идет не по плану», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, поддержка Украины странами Запада начала существенно сокращаться на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Это может привести к печальным последствиям для ВСУ. Он объяснил, что в случае прекращения поддержки Киева западными странами, ВСУ смогут продержаться не более нескольких недель.
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