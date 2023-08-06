Бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

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Фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» уничтожили пункты дислокации 2 бригад украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Отмечается, что российские войска нанесли удары по ВСУ управляемыми боеприпасами УМПК-500. По словам начальника пресс-центра, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, с помощью которого она делается управляемой.
Астафьев подчеркнул, что штурмовые самолеты Су-25 поразили скопления живой вражеской силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система противовоздушной обороны ВС РФ уничтожила над Карачаевским районом 2 БПЛА самолётного типа. Разрушений удалось избежать. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.
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Астафьев подчеркнул, что штурмовые самолеты Су-25 поразили скопления живой вражеской силы на Лисичанском, Солидаро-артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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Екатерина Коршунова