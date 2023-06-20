Бомбардировщики Су-34 получили защиту от РЭБ для применения в зоне СВО

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Фронтовые бомбардировщики Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ — РИА Новости
Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
О каких именно мерах идет речь, не уточняется, однако источник подчеркнул, что «они эффективно противодействуют средствам радиоэлектронной борьбы противника».
Ранее «Радио 1» сообщало, в Сети появилось видео с уничтоженной бронетехникой НАТО под Авдеевкой, снятое российскими разведчиками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Су-34 работают в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в спецоперации, от средств РЭБ как украинского, так и западного производства», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, в Сети появилось видео с уничтоженной бронетехникой НАТО под Авдеевкой, снятое российскими разведчиками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян