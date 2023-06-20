Бомбардировщики Су-34 получили защиту от РЭБ для применения в зоне СВО

«Су-34 работают в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в спецоперации, от средств РЭБ как украинского, так и западного производства», — цитирует агентство слова собеседника.





Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.О каких именно мерах идет речь, не уточняется, однако источник подчеркнул, что «они эффективно противодействуют средствам радиоэлектронной борьбы противника».Ранее «Радио 1» сообщало, в Сети появилось видео с уничтоженной бронетехникой НАТО под Авдеевкой, снятое российскими разведчиками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.