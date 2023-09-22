Боррель назвал основную причину провала контрнаступления ВСУ

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления тем, что треть страны заминирована. Он также обратился к странам Запада с призывом активнее поставлять Киеву вооружения.
Прежде и другие западные политики и военные пытались искать оправдания неудачам подразделений ВСУ в ходе контрнаступления. Например, в августе представители британской разведки указали в качестве причины военных поражений украинцев... сложности ландшафта. По их словам, более быстрому наступлению ВСУ мешали высокая трава, кустарник и небольшие деревья. Британские аналитики выяснили, что густая растительность была дополнительным укрытием, помогающим маскировать российскую линию обороны и затрудняющим разминирование таких опасных минных полей.
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Александр Бойцов