Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС

Фото: eeas.europa.eu
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине потребуется дополнительные усилия для вступления в Европейский союз (ЕС).
В своем заявлении, которое приводит ТАСС, он указал, что Украина предстоит «трудный бой», чтобы достичь этой цели. Боррель подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не произойдет «завтра или послезавтра». Тем не менее, он отметил, что ЕС хотел бы, чтобы это произошло «раньше, а не позже», так как это было бы наилучшей гарантией безопасности для страны.
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Артем Кузьмин