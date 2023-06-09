Боррель призвал Россию прекратить огонь в Херсонской области

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Он выразил свою озабоченность через социальную сеть Twitter, отметив, что ЕС получает сообщения об обстрелах, препятствующих спасательным операциям в районе, где произошло разрушение дамбы Херсонской гидроэлектростанции (ГЭС).
Боррель подчеркнул серьезность ситуации и настоятельно призвал Россию прекратить «неприемлемые действия», которые мешают усилиям по оказанию помощи местному населению.
Ранее «Радио 1» сообщало, что село Корсунка оказалось под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.