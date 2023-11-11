Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Об этом Боррель сообщил, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. Он также отметил, что украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.
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