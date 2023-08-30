Боррель высказался о военной помощи Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассчитывает до конца года согласовать со странами ЕС ежегодное выделение до 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом Боррель сообщил по итогам неформального заседания в Испании глав минобороны стран Евросоюза.
Он также отметил, что сумма в 5 миллиардов евро станет «потолком».
Ранее Боррель предложил главам минобороны стран Евросоюза увеличить цель по подготовке украинских военнослужащих в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу 2023 года. Боррель отметил, что первоначальная цель по подготовке тридцати тысяч украинских солдат будет достигнута к концу октября 2023 года.
Напомним, ранее Боррель позволил себе оскорбительно высказаться о России. Он назвал РФ «экономическим карликом». А также добавил, что Россия «похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба».
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Ранее Боррель предложил главам минобороны стран Евросоюза увеличить цель по подготовке украинских военнослужащих в рамках европейской тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч к концу 2023 года. Боррель отметил, что первоначальная цель по подготовке тридцати тысяч украинских солдат будет достигнута к концу октября 2023 года.
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Екатерина Коршунова