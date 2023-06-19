Бойцы «Ахмата» отбили атаки ВСУ на Запорожском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
«Благодаря грамотным и слаженным действиям наших воинов украинские подразделения вынуждены тратить боезапасы без какого-либо урона для нас», — заявил Кадыров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что чеченские бойцы начали дежурство на месте прорыва диверсантов в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.