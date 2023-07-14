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Бойцы ЧВК «Вагнер» тренируют членов теробороны Белоруссии

14 июля 2023, 15:51

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Вагнеровцы» начали тренировать бойцов белорусской территориальной обороны. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны Белоруссии.
Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят занятия с подразделениями территориальных войск Белоруссии. Подготовка проводится под Осиповичами Могилевской области.

«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер"», - рассказала корреспондент ведомственного канала «ВоенТВ».


При этом «вагнеровцы» рассказывают белорусским военным, как действовать в той или иной обстановке. Они делятся личным опытом и разбирают ситуации, с которыми сталкивались при ведении боевых действий.

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#ЧВК «Вагнер»
#Белоруссия
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ЧМФ предупредил о минной опасности в северо-западной части Черного моря
14 июля 2023, 16:12

Фото: iStock/JeremyRichards

Черноморский флот вынес предупреждение морякам о существовании минной опасности в северо-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны России.
«Предупреждение мореплавателям обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу судам», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что обнаруженная мина была выставлена ВСУ еще в начале 2022 года, когда происходило беспорядочное минирование прибрежной акватории Черного моря.

Таким образом, из-за безответственности ВМС Украины в Черном море дрейфует неизвестное число мин, которые несут угрозу судоходству.

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#ЧМФ
#опасность
#Минобороны РФ
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Аналитик НАТО Бьюри: Оборона ВС РФ стала неожиданностью для ВСУ
14 июля 2023, 16:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Мощная и продуманная оборонительная линия ВС РФ стала неприятным сюрпризом для ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом рассказал британской аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри, передаёт газета Express.
«У них было несколько сюрпризов в рукаве. Даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите. Это было полной неожиданностью», — заявил Бьюри.

При этом он добавил, что моральный дух российских военных намного выше, чем у ВСУ. ВС РФ, по словам аналитика НАТО, ведут боевые действия с умом. Кроме того, успешного отражения контрнаступления ВСУ удалось добиться благодаря построенным железобетонным укреплениям, проволочным заграждениям. Также немаловажную роль играют и противотанковые рвы, и минные поля, где подрывается украинская тяжелая техника.

Таким образом, Бьюри считает, что западные аналитики сильно ошибались, когда думали, что контрнаступление ВСУ станет легкой прогулкой.

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#ВСУ
#спецоперация
#контрнаступление
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СПЧ направил за рубеж новую подборку материалов о преступлениях ВСУ
14 июля 2023, 16:04

Фото: iStock/alzay

Совет по правам человека при президенте России направил за рубеж четырнадцатую подборку материалов о преступлениях Киева. Об этом пресс-служба Совета пишет в своем телеграм-канале.
По информации пресс-службы, в подбор материалов попали свидетельства журналистов Запада. Отмечается, что в новую подборку включены материалы в период мая по июнь этого года.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ВСУ не уменьшают интенсивность обстрелов населенных пунктов и мирных городов. Фадеев также уточнил, что именно для этого украинские боевики используют оружие, которое им поставляют страны НАТО.

Напомним, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о своем обращении в международные организации из-за видео, на котором, предположительно, расстреляли российских военнопленных. В Совете по правам человека сообщили, что будут требовать реакции международной общественности и расследования.

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#СПЧ
#ВСУ
#Киев
#преступления
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Богомаз: При обстреле ВСУ Брянской области погибла женщина, три человека ранены
14 июля 2023, 14:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

Поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области попал под обстрел со стороны ВСУ, погибла женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам главы региона, при обстреле загорелись три частных жилых дома. Пожарные уже приступили к тушению огня.

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#Брянская область
#Александр Богомаз
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Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в ДНР
14 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Диверсанты ВСУ расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в Донецкой Народной Республике.
После обстрела мирных граждан, украинская группировка попыталась вывезти тела погибших и скрыть следы преступления. Об этом сообщает телеграмм-канал Readovka. 

Действиям ВСУ помешала российская артиллерия. ВС РФ нанесли удар вблизи украинских формирований, в результате чего, диверсанты покинули место преступления в спешке. По данным портала, ВСУ организовали ​засаду на одном из участков Угледарского направления. ​Мирные жители, которые двигались по дороге, контролируемой диверсантами, были хладнокровно ​убиты. 

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#ВСУ
#ДРГ
#обстрелы
#мирные жители
#ДНР
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«Отслужившие ребята возвращаются вновь»: Военный эксперт Калинин объяснил рост популярности службы по контракту
14 июля 2023, 11:57

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации Вячеслав Калинин рассказал, насколько активно россияне подписывают контракты на военную службу и какую помощь получают военнослужащие и их близкие.
В настоящее время мы наблюдаем возобновление интереса и повышение активности среди наших соотечественников в вопросе подписания документов по службе по контракту. Об этом Вячеслав Калинин рассказал в беседе с «Радио 1».

«Ребята идут охотно, есть примеры, когда уже отслужившие ребята и те, у кого закончился контракт, возвращаются после отпуска и подписывают контракт вновь. Такие случаи не единичны», — отмечает военный эксперт.

Специализированные органы, отвечающие за набор контрактников, активно осуществляют свою работу. Военнослужащие оперативно получают все необходимые выплаты, установленные на текущую дату.

«Все законодательные нормы по защите прав указанной категории граждан, принятые после спецоперации, неукоснительно выполняются», — заявил Калинин.

Он также добавил, если возникают единичные примеры по задержке выплат или вопросы по оформлению документов, то военнослужащим и участникам СВО рекомендуется взаимодействовать с региональными подразделениями Государственного фонда «Защитники Отечества». Сообщается, что фонд активно функционирует во многих регионах РФ.

Военный эксперт рассказал, что взаимодействовать с фондом необходимо для того, чтобы участники СВО и их семьи могли незамедлительно получить всю необходимую помощь по информационным, правовым и юридическим вопросам.

«Сотрудникам фонда рекомендовано не только включаться в юридические и правовые вопросы информационного характера, но и активнее участвовать в поддержке семьи военнослужащего. Важно обязательно задавать вопросы чем еще фонд может помочь, когда кормилец выполняет важную для государства задачу. Такие рекомендации и установки существуют», — отметил Калинин. 

Он уточнил, что Ветеранское сообщество, «Боевое братство», «Союз десантников России», «Офицеры России» и другие организации продолжают активную поддержку наших военнослужащих и их семей по всем вопросам.

Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.

Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.

К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#Калинин
#контрактная служба
#Армия России
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Украинцы могут столкнуться с отопительными проблемами этой зимой
14 июля 2023, 11:35

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупреждает украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой.
В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
 
«Мы закончили последний отопительный зимний период, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Такого не было в 2022 году», проинформировал украинцев исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Сахарук призвал сейчас начать подготовку к зиме и утеплить дома.

Ранее замдиректора компании «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский заявил о том, что в Харьковской области уничтожена почти вся генерирующая энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил «МК», ссылаясь на украинские СМИ.

При этом он отметил, что в настоящее время Харьковская область получает недостающий объём электроэнергии из соседних регионов.

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#Украина
#отопление
#отопительная система
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В Белгородской области ВСУ атаковали два района
14 июля 2023, 09:19

Фото: iStock/vadimrysev

Накануне беспилотники начали забрасывать взрывчаткой село Демидовку, а потом взрывное устройство сбросили на хутор Старый.
Село Демидовка Краснояружского района находится в 1,1 км от границы.
 
На хутор Старый Волоконовского района беспилотник сбросил две взрывчатки ВОГ-17, пишет Shot.
 
В обоих случаях никто не пострадал.
 
Предполагается, что первый дрон запустили из села Марьина Сумской области (1 км до границы), второй — из села Бударки Харьковской области (2 км до границы).

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#Белгородская область
#ВСУ
#дрон
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Сальдо: Украинские боевики гибнут на поле боя как мухи
14 июля 2023, 09:05

Фото: iStock/JARAMA

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим жалеет западную технику и с тупым упрямством бросает в безуспешные «мясные штурмы» массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Он выразил мнение о том, что визитной карточкой украинских властей стало бесчеловечное отношение к собственным солдатам. Его слова приводит издание РИА Новости.

Глава региона обратил внимание на то, что Украина пытается создать благоприятное впечатление у западных кураторов и не делится с ними истинным положением дел. По словам Сальдо, украинское командование бросает в штурмы бойцов, так как жалеет и бережет западную технику. В результате, украинские боевики гибнут как мухи, заключил губернатор.  

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#ВСУ
#потери
#Херсонская область
#техника
#Запад
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