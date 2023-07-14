Бойцы ЧВК «Вагнер» тренируют членов теробороны Белоруссии

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
«Вагнеровцы» начали тренировать бойцов белорусской территориальной обороны. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны Белоруссии.
Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят занятия с подразделениями территориальных войск Белоруссии. Подготовка проводится под Осиповичами Могилевской области.
При этом «вагнеровцы» рассказывают белорусским военным, как действовать в той или иной обстановке. Они делятся личным опытом и разбирают ситуации, с которыми сталкивались при ведении боевых действий.
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«Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер"», - рассказала корреспондент ведомственного канала «ВоенТВ».
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Элина Позднякова