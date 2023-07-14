Бойцы ВС России сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ сорвали попытку наступления украинской армии под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнём артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Астафьев добавил, что российский спецназ захватил двоих пленных, основная часть атакующих ликвидирована.
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Диана Аванесян