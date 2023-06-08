Бойцы ВСУ подорвались на собственной мине в Херсонской области

Украинские военные подорвались на собственной мине в Херсонской области
Военные из 38-й бригады Вооружённых сил Украины подорвались на собственной мине, переходя из населённого пункта Янтарное в место впадения реки Днепр. Об этом сообщает МК со ссылкой на оперативную службу Херсонской области.
Отмечается, что отступали украинские военные по причине затопления населённого пункта из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Ранее сообщалось, что Украина могла нанести удар по Днепру для того, чтобы сковать Вооружённые силы России. Однако в итоге, подрыв дамбы стал причиной «удара по контрнаступлению» украинских бойцов.
Также отмечается, что это поможет российской стороне сократить линию боевого соприкосновения и переправить армию с Херсонского района в Запорожье, а также в южную часть Донецка.
«Три боевика ВСУ были уничтожены, один получил тяжёлые ранения», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Украина могла нанести удар по Днепру для того, чтобы сковать Вооружённые силы России. Однако в итоге, подрыв дамбы стал причиной «удара по контрнаступлению» украинских бойцов.
Также отмечается, что это поможет российской стороне сократить линию боевого соприкосновения и переправить армию с Херсонского района в Запорожье, а также в южную часть Донецка.
Андрей Гаврилов