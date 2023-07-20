БПЛА атаковал вышку сотовой связи в Брянской области

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Беспилотник атаковал вышку сотовой связи в Брянской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дрон потерпел крушение в поселке Чернозёмный Городок, который расположен примерно в километре от границы с Украиной. Устройство врезалось в вышку сотовой связи, а затем рухнуло на землю.
Беспилотником оказался FPV-дрон с камерой и подвешенным к нему снарядом. Устройство успешно изъяли и обезвредили.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
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Беспилотником оказался FPV-дрон с камерой и подвешенным к нему снарядом. Устройство успешно изъяли и обезвредили.
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Евгения Парфентьева