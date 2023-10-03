БПЛА НАТО RQ-4B Global Hawk прямо сейчас кружит над Черным морем

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Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4B Global Hawk прямо сейчас кружит над Черным морем, сообщает Telegram-канал SHOT.
Предположительно, именно RQ-4B Global Hawk координировал произошедшую около часа назад атаку противокорабельной ракеты «Нептун» на Севастополь.
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Евгения Парфентьева