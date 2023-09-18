БПЛА попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области

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В воскресенье, 17 сентября, беспилотный летательный аппарат попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в железнодорожном районе Рязанской области. Он был подавлен системой РЭБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, дрон рухнул 17 сентября в районе пяти утра на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Целью беспилотника был резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Уточняется, что вражеский беспилотник был подавлен российской системой РЭБ. При его падении взрыва не произошло.
Сейчас экстренные службы пытаются выяснить, кому принадлежал беспилотник, и откуда он был выпущен.
Также в понедельник, 18 сентября, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон армии Украины в небе над Крымом вечером 17 сентября.
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Сейчас экстренные службы пытаются выяснить, кому принадлежал беспилотник, и откуда он был выпущен.
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Элина Позднякова