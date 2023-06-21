БПЛА ВСУ попал в жилую многоэтажку в Донецке

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Украинский беспилотник выбил окна в квартире Донецка
Утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка, сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, дрон влетел в квартиру на 20-м этаже, на асфальте валяются разбитые оконные стекла и рамы. Также с земли подобрали осколки самого беспилотника с микросхемами.
На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранительные органы.
Отмечается, что в момент прилета квартира была пустой, жертв и пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, как российским система ПВО удалось отразить атаку БПЛА на нефтепровод «Дружба».
По информации СМИ, дрон влетел в квартиру на 20-м этаже, на асфальте валяются разбитые оконные стекла и рамы. Также с земли подобрали осколки самого беспилотника с микросхемами.
Отмечается, что в момент прилета квартира была пустой, жертв и пострадавших нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, как российским система ПВО удалось отразить атаку БПЛА на нефтепровод «Дружба».
Евгения Парфентьева