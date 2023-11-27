БПЛА ВСУ попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области

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Украинский дрон-камикадзе совершил попытку атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, украинский беспилотник самолетного типа был обнаружен утром 26 ноября на территории филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок. Он находился всего в двух метрах от газовой трубы, не долетев всего 300 м до стены ближайшего здания.
Размах крыльев беспилотника ВСУ составил 2,5 метра, а длина — 1,5 м. При этом носовая часть была разбита. Уточняется, что дрон был оснащен двумя кг взрывчатки. Саперы сняли ее с аппарата и безопасно ликвидировали.
Ранее также сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины попытались совершить очередную атаку на авиационный завод в Смоленской области. По информации СМИ, провальная попытка атаки произошла утром 26 ноября, в воскресенье.
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Размах крыльев беспилотника ВСУ составил 2,5 метра, а длина — 1,5 м. При этом носовая часть была разбита. Уточняется, что дрон был оснащен двумя кг взрывчатки. Саперы сняли ее с аппарата и безопасно ликвидировали.
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Элина Позднякова