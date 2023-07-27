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БПЛА ВСУ сбросил взрывчатку на Белгородскую область

Беспилотник сбросил взрывное устройство на село Лозовая Рудка
27 июля 2023, 09:06

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник атаковал село Лозовая Рудка Белгородской области, пишет Telegram-канал SHOT.
Атака произошла вчера около десяти часов вечера. Украинский дрон подлетел к мирному селу, которое расположено в 550 метрах от границы, и сбросил на населенных пункт взрывчатку, предположительно ВОГ-17.

По информации СМИ, беспилотник со взрывным устройством запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области.


К счастью, жертв и разрушений на этот раз удалось избежать.

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#беспилотник
#дрон
#всу
#атака
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ВСУ проводят ротацию после очередного провального наступления
Рогов: ВСУ проводят ротацию после провала наступления на Запорожском направлении
27 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины, провалив очередное наступление на Ореховском направлении в Запорожской области, проводят перегруппировку, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
Вчера Рогов рассказал, что ранним утром 26 июля украинские войска двинулись штурмовать российские оборонительные линии, предварительно нанеся артиллеристские и авиационные удары.  

«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

По его словам, украинские боевики пытаются захватить село Работино, чтобы через него выйти на город Токмак и получить доступ к Азовскому морю.  

При этом, все атаки ВСУ оказываются безуспешными. Им не удается пробить линии российской обороны, заключил Рогов.

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#рогов
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Западное оружие уже не сможет повлиять на ход СВО
Володин: Западное оружие уже никак не сможет повлиять на ход СВО
27 июля 2023, 08:30

Фото: iStock/Alexey Molotov

Оружие, которое Брюссель и Вашингтон отправляют на Украину, уже никак не сможет повлиять на ход СВО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин Telegram-канале.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные уже уничтожили примерно треть западного оружия. При этом, глава республики отметил, что объем поставок сейчас стал ощутимо меньше, чем перед началом контрнаступления.

«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», - прокомментировал ситуацию Володин.

Напомним, военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей. 

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#сша
#военные
#оружие
#уголовное всу
#володин
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В Британии заявили, что контрнаступление ВСУ идет по плану
Telegraph: Контрнаступление ВСУ разработали в Британии и США, оно идет по плану
27 июля 2023, 07:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Контрнаступление Вооруженных сил Украины разработали в Британии и США, его результаты соответствуют ожиданиям, заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи в интервью газете Telegraph.
«На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы», - прокомментировал ситуацию Хиппи.  

По словам министра, киевский режим ведет себя осторожно, и потому не отправляет на линию боевого соприкосновения большое количества личного состава и западного оружия. Хиппи напомнил, что конфликт на Украине – это не голливудский фильм, и решающего яркого момента в нем не будет.  

При этом, замглавы ведомства отметил, что Россия никогда не будет слабым противником.

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#россия
#конфликт
#украина
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Украина станет жертвой президентских выборов в США
Американский полковник Донован: Украину перестанут поддерживать, когда Байден проиграет выборы
27 июля 2023, 07:10

Фото: iStock/JARAMA

После окончания президентства Джо Байдена, мир перестанет поддерживать Украину в конфликте, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован в статье для American Thinker.
«Если Америка проголосует за перемены в Вашингтоне, первой жертвой такого голосования станет вооруженный конфликт на Украине», - прокомментировал ситуацию Донован.  

По словам полковника, уже совершенно очевидно, что контрнаступление ВСУ пошло не по плану Вашингтона. Если же на пост американского президента вступит новый лидер – он не захочет поддерживать «бессмысленную военную авантюру НАТО», которую уже давно перестали понимать лидеры большинства стран.  

Ранее доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что американский лидер Джо Байден допустил ошибку, решив поставить на Украину кассетные боеприпасы. По мнению политолога, суть запрета на использование определенного типа боеприпасов заключается в том, чтобы не использовать его ни при каких обстоятельствах.

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#конфликт
#боеприпасы
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#всу
#байден
#джо байден
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Артиллерия уничтожили американскую бронемашину в зоне СВО
Артиллерия ВС РФ уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО
27 июля 2023, 06:50

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерия 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС России ликвидировала бронеавтомобиль HMMWV производства США при попытке контрнаступления. Соответствующие кадры публикует РИА Новости в своем Телеграм-канале.
Бойцы мотострелковой бригады рассказали, что ВСУ на Невельском направлении в ДНР предприняли попытку контрнаступления. Российские бойцы отразили атаку противника с помощью ствольной артиллерии.

Бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства, обнаруженный оператором БПЛА, был уничтожен точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки «Рапира».



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#вс рф
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NYT: ВСУ начали ключевую фазу контрнаступления
27 июля 2023, 06:21

Фото: iStock/Michele_Ursi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали ключевую фазу контрнаступления, сообщает New York Times. Командование украинской армии определило приоритетное направление, идет переброска сил для нанесения удара по российским позициям.
По сведениям издания, новая фаза наступления должна продлиться примерно три недели. Основной удар планируется нанести на Запорожском направлении, на юге соответствующей области. Именно туда официальный Киев направляет сейчас те подразделения, которые раньше находились в резерве.

Белый дом и Пентагон уже заявили, что внимательно наблюдают за возросшей активностью ВСУ. В частности, шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что по его мнению, у Киева достаточно сил, чтобы продолжить контрнаступление «в подходящий момент».

О том, что ВСУ могут начать активные действия на Запорожском направлении, предупреждал и член Общественной палаты РФ, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа 2023 года.

Рогов пояснил, что сейчас Киев продолжает, во-первых, сосредотачивать силы на линии фронта, а во-вторых — проводить разминирование полей боевых действий и готовить резервы для новой фазы контрнаступления. Кроме того, считает общественник, для захвата Запорожской АЭС украинские военные могут пойти на форсирование Днепра в районе Никополя — в сторону Энергодара.

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#всу
#владимир рогов
#пентагон
#запорожская область
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Разведчики ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ под Угледаром
Разведчики ВС РФ рассказали об уничтожении военной техники ВСУ под Угледаром
27 июля 2023, 05:45

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВС РФ круглосуточно защищают рубежи от прорыва ВС Украины на Угледарском направлении. Кадры боевой работы разведчиков 29-й армии публикуют «Известия».
«Помогают огневые точки, обязательные наблюдательные посты, для того, чтобы враг и подумать о контрнаступлении на этом участке фронта не мог», — рассказал военный корреспондент издания Кирилл Ольков.

По его словам, российские разведчики первыми заметили приближение войск Украины. Военнослужащие ВС РФ заняли огневые точки, а координаты противника передали артиллерии. Однако подобраться вплотную украинским военным и не удалось, так как боевая техника подорвалась на минах.



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#военные
#техника
#всу
#вс рф
#сво
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Макгрегор: Польша может сравнять Львов с землей
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор уверен: Польша может «разнести ВСУ в пух и прах»
27 июля 2023, 05:21

Фото: iStock/Jonathan_Wilson

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что Польша легко может сравнять с землей украинский город Львов в том случае, если Варшава получит одобрение Вашингтона на захват Западной Украины.
«Если мы решим шепнуть полякам: мол, <...> пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Redacted.

Также Макгрегор добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении польская армия может «разнести в пух и прах», если у них не окажется мощной противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее бывший эксперт Пентагона объяснил, что провальное украинское контрнаступление спровоцировало постепенное продвижение российских сил по всей линии соприкосновения. Он также обратил внимание, что президент России Владимир Путин в отличие от лидеров других стран не стремится к эскалации конфликта, а наоборот пытается избежать её.

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#армия
#всу
#зеленский
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Российские военные отразили девять атак ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВС России отразили девять атак противника, уничтожив более 150 солдат ВСУ
27 июля 2023, 05:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили девять атак ВС Украины на Краснолиманском и Сватовском направлениях. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Савчука, экипажи Су-34 группировки «Центр» на указанных направлениях нанесли удар с применением управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательного пункту и двум складам с боеприпасами ВСУ близ населенных пунктов Торская, Красный Лиман, Терны и Новолюбовка.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей подразделения группировки "Центр" отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа «пикап», орудие Д-30, три миномёта и более 150 боевиков. Восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины сдались плен», — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, три реактивных снаряда HIMARS удалось сбить с помощью комплексов ПВО, добавил Савчук.

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#всу
#вс рф
#вооружения
#удар
#пво
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