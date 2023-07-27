БПЛА ВСУ сбросил взрывчатку на Белгородскую область

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Украинский беспилотник атаковал село Лозовая Рудка Белгородской области, пишет Telegram-канал SHOT.
Атака произошла вчера около десяти часов вечера. Украинский дрон подлетел к мирному селу, которое расположено в 550 метрах от границы, и сбросил на населенных пункт взрывчатку, предположительно ВОГ-17.
По информации СМИ, беспилотник со взрывным устройством запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области.
К счастью, жертв и разрушений на этот раз удалось избежать.
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По информации СМИ, беспилотник со взрывным устройством запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области.
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Евгения Парфентьева