БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство в белгородском поселке Новая Таволжанка

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ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область, на этот раз взрывное устройство было сброшено с украинского БПЛА на селе Новая Таволжанка, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что в результате атаки украинского дрона поврежден жилой дом. На месте находятся все оперативные службы региона.
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