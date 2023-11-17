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БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство в белгородском поселке Новая Таволжанка

Гладков: украинский БПЛА атаковал белгородское село Новая Таволжанка
17 ноября 2023, 13:13
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область, на этот раз взрывное устройство было сброшено с украинского БПЛА на селе Новая Таволжанка, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате атаки украинского дрона поврежден жилой дом. На месте находятся все оперативные службы региона.


17 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. Он также добавил, что по данным Спасательной службы Севастополя, повреждений инфраструктуры в городе нет.

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На Украине раскрыли число военных, которые находятся в российском плену
Кабмин Украины: в российском плену находятся более 4 тыс украинцев
17 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Sinenkiy

В настоящее время в российском плену находится 4 337 украинцев. Такие данные привел кабинет министров Украины, сообщается на сайте Минреинтеграции Украины.
«В российском плену были или находятся до сих пор 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.

Ранее пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко заявил, что киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. По словам Вавко, он уже на протяжении четырех месяцев не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.

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#вс рф
#плен
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«Ничего нет»: В США заявили, что у Украины закончились и люди, и оружие
WSJ: Украине критически необходимы как военнослужащие, так и оружие
17 ноября 2023, 13:43

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины остро нуждаются как в боеприпасах, так и в военных, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
«Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Ранее издание The Financial Times опубликовало статью, в которой также указало на колоссальный кризис в рядах украинской армии. В FT также отметили, что на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, тема Украины ощутимо сильно стала забываться и уходить на второй план. К тому же, малого кого уже волнует вопрос об итогах украинского конфликта, западные элиты стали чаще задать себе вопрос - «Когда?».

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#военные
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«Пешком или вплавь»: 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации за границу
BBC: Примерно 20 тыс призванных в ВСУ украинских мужчин сбежали из страны
17 ноября 2023, 12:54

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Около 20 тысяч украинских мужчин, которые были призваны на службу в ВСУ в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC, которая ссылается на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами с февраля 2022 года.
Таким образом, порядка 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдавию и Словакию в период с февраля 2022 года по август 2023 года.

Кроме того, еще 21 тысяча украинских мобилизованных пыталась незаконно пересечь границу, однако все они были пойманы и задержаны силовиками. Их них 14 тысяч пытались покинуть Украину пешком или вплавь. Другие же пытались покинуть страну с помощью поддельных документов о наличии серьезного заболевания.

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Песков: Время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти
17 ноября 2023, 12:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что военное время требует цензуры.
«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», - сказал Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Также Песков подчеркнул, что в военное время должна действовать определенные цензура. Но Песков не смог ответить на вопрос, где проходит грань между критикой и дискредитацией ВС РФ.

«Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается СВО, я бы посоветовал 10 раз подумать», - предупредил Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну россияне, нелестно высказывавшиеся о РФ, финансировавшие ВСУ, не смогут вернуться на родину, в том числе и из-за тех законов, которые будут действовать в отношении них.

Также Песков рассказал о многолетнем проживании дочери Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба.

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#россия
#новости
#сво
#украина
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«Остается лишь пустота»: Украинский генерал описал эффект от российских бомб
Генерал Кривонос заявил, что фугасные авиабомбы ВС РФ ничего не оставляют от ВСУ
17 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фугасные авиабомбы, которые активно применяет российская сторона, ничего не оставляют от позиций ВСУ, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Прямой».
«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Эксперт подчеркнул, что, будь у Украины более современное и качественное военное оборудование - такое как системы ПВО и истребители, то можно было бы говорить и каком-то равенстве сил. При этом, Кривонос считает, что даже современную западную технику российские силы, скорее всего, с легкостью уничтожат.

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#украина
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«Кормушки для рыб»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о морских дронах
Депутат Шеремет сравнил украинские морские дроны с кормушками для рыб
17 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/bbsferrari

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал украинский флот морских дронов кормушками для рыб. Об этом он заявил в ходе беседы с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Чёрном море флота морских дронов.

Российский депутат отметил, что Зеленского побудило на такие заявления полное уничтожение украинского флота и отсутствие экипажей, которые могли бы управлять классическими плавательными средствами. 

По словам Шеремета, новый «москитный флот» Украины больше похож на «дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла», чем на действительно сильное вооружение. 

Также политик сообщил о судьбе этих аппаратов. Шеремет убеждён, что они понесут ту же участь, что и всё предыдущее украинское вооружение морского флота, то есть, будут уничтожены и погрузятся на дно.

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#украина
#флот
#дрон
#чёрное море
#госдума
#россия
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Пленный ВСУ пожаловался, что Украина не хочет обменивать своих раненых солдат
Пленный боец ВСУ Вавко: Украина не хочет обменивать раненых солдат
17 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. Об этом заявил пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко.
Он рассказал, что был призван в ВСУ еще в 2022 году. Там он стал механиком-водителем в 95-й ДШБ. Однако несколько месяцев назад получил ранение в спину под Кременной. Тогда российские военные вытащили его с поля боя и оказали помощь.

По словам Вавко, он не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.

«Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — передает ТАСС слова украинского военнопленного.

Ранее украинский военный рассказал, как во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках.

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#всу
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#ранение
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«Путин не должен выиграть»: НАТО о прорыве ВС РФ в Авдеевке, чем важен город
ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Авдеевку с севера
17 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что российская армия прорвала линию обороны ВСУ и вошла в Авдеевку. Редакция «Радио 1» расскажет, когда ожидать полного освобождения населенного пункта, какое стратегическое значение имеет город, и что говорят на Западе о ситуации на линии фронта.

ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Авдеевке


Информационный портал «Военное обозрение» сообщил со ссылкой на украинские телеграм-каналы, что российским силам удалось прорвать линию обороны противника и войти в Авдеевку с северной части города.
Минобороны РФ не комментировало информацию о тактическом успехе российской армии.

Прежде порталы, освещающие события в зоне проведения спецоперации, сообщали, что Авдеевское направление продолжает оставаться «горячим». Вокруг города ВС РФ образовали полукольцо и продолжают вытеснять противника. Информацию о вхождении в город российской армии подтвердил член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев.

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«Российская армия действительно вошла в Авдеевку», — отметил Соболев.
В беседе с изданием NEWS.ru, генерал рассказал о значении населенного пункта. Он заявил, что Авдеевка важна в тактическом плане. Соболев добавил, что для того, чтобы добиться выполнения целей СВО, нужно формировать группировки, которые будут проводить наступательные действия.  

Стратегическое значение Авдеевки

 
Ряд западных изданий неоднократно сообщал, что продвижение ВС РФ севернее Авдеевки представляет собой серьезную угрозу для ВСУ. Если железнодорожная ветка будет перерезана российскими бойцами, противник будет вынужден искать новые пути, по которым будет идти снабжение.
 
Кроме того, Авдеевка с 2014 года является укрепрайоном ВСУ. В городе размещены склады с тяжелой техникой противника, вооружением. Если ВС РФ полностью освободят населенный пункт, они будут иметь оперативный простор. Избавившись от присутствия врага в городе, российские военные смогут продвинуться вперед.
 


Реакция Запада на потерю Украиной Авдеевки




Российским подразделениям удалось продвинуться к железной дороге, по которой идет снабжение группировки ВСУ, пишет издание Bild. Авторы статьи сравнили взятие города в полукольцо с Бахмутом, «борьбу за который выиграл Путин». Авторы статьи обеспокоились тем, что ВС РФ перехватывают инициативу на фронте и поражают западную технику.

Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает надеяться на то, что ВСУ смогут отстоять позиции, благодаря поставкам оружия из Германии и США.
 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе прежде заявил, что ВС РФ начали операцию по окружении Авдеевки, что стало неожиданностью для альянса. Он назвал ситуацию в зоне проведения СВО сложной и подчеркнул, что НАТО не может дать Владимиру Путину одержать победу в противостоянии, поэтому помощь Киеву прекращена не будет.
 
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#вс рф
#путин
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Экс-председателя Госпогранслужбы Украины Литвина объявили в розыск
17 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/JARAMA

Николай Литвин объявлен в розыск по уголовной статье.
Информация появилась в базе розыска МВД России. Неизвестно, по какой именно статье разыскивается экс-председатель Госпогранслужбы Украины.

Ранее СК РФ заочно предъявил обвинения Литвину и другим украинским чиновникам. В ведомстве отмечали, что подконтрольные им боевики в 2014 году произвели многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР. Погибших и раненых насчитывалось более 1 200 человек, повреждения получили более 140 объектов инфраструктуры.

Николай Литвин был председателем Госпогранслужбы Украины с 2003 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к аресту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так считает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен, передает Asia Times.

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