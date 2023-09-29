Бригада ВСУ уходит в тыл из района Работино из-за высоких потерь

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«Командованием ВСУ в настоящее время осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что это происходит из-за отказа военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь
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