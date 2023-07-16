Бригадный генерал США Киммитт: Отсутствие прогресса в наступлении ВСУ объясняется качеством российских укреплений

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Американский бригадный генерал в отставке Марк Киммитт заявил, что отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обусловлено качеством российских укреплений. Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal.
По его словам, причиной того, почему контрнаступление происходит медленно, являются так называемые «двадцать километров ада» оборонительных линий.
Генерал объяснил, что российские укрепления построены таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражение танков снизу. При этом, даже расчистив такие укрепления, солдаты украинской армии могут обнаружить перед собой новые линии траншей и «колючки»
Ранее другой американский генерал — бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, что бойцы ВСУ с трудом могут атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления,поскольку перед ними существует большое количество минных заграждений.
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Генерал объяснил, что российские укрепления построены таким образом, что при их преодолении бронетехника должна поднимать переднюю часть, после чего становится возможным поражение танков снизу. При этом, даже расчистив такие укрепления, солдаты украинской армии могут обнаружить перед собой новые линии траншей и «колючки»
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Артем Путинцев