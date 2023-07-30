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Издание Dailу Express пишет, что в Великобритании готовят элитную бригаду украинских коммандос для захвата Крыма до Рождества.
На тренировку прибыли порядка двух тысяч солдат. По данным источника, элитное подразделение «составит острие копья во время вторжения». Обучение проходит в боевом лагере в Окхэмптоне, Девон, закрытом для других воинских частей и общественности.
Упор сделан на использование гибкой тактики НАТО с многократными ударами. Сообщается, что успех будет зависеть от способности украинских военных оперативно адаптироваться к условиям и преодолевать трудности.
Dailу Express пишет, что украинские войска в ходе операции будут наносить удары с воздуха, суши и моря. А украинские коммандос получат технику «для подрыва и паралича российских войск».
Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.
Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.
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Упор сделан на использование гибкой тактики НАТО с многократными ударами. Сообщается, что успех будет зависеть от способности украинских военных оперативно адаптироваться к условиям и преодолевать трудности.
Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.
Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.
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Мария Фирсова