Британия пообещала следить за действиями России в Черном море

Фото: iStock/Ekaterina Utorova
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал отслеживать действия России в Черном море, используя свои разведывательные ресурсы, передает РИА Новости.
«Мы намерены задействовать наши разведывательные и наблюдательные возможности для мониторинга активности России в Черном море...», - говорится в официальном заявлении, опубликованном офисом Риши Сунака, передает РИА Новости.Заявление также подчеркивает, что Великобритания будет выявлять «потенциальные признаки подготовки Россией атак на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море и выявлять ответственных за такие атаки, чтобы предотвратить распространение ложных утверждений, направленных на оправдание России».
Читайте также:
Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет серию тренировок в Атлантике
В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Артем Кузьмин