Британия заключила контракты на 90 миллионов фунтов по поставке ВСУ систем ПВО

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Великобритания заключила 3 контракта на поставку Украине систем противовоздушной обороны на общую сумму в 90 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорится на сайте британского правительства.
Сообщается, что в один из контрактов входит контракт на сумму в 56 миллионов фунтов, который ранее был озвучен норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen. Согласно нему, Киеву будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon.
Отмечается, что подробности двух других контрактов не были озвучены.
Напомним, Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет.
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Отмечается, что подробности двух других контрактов не были озвучены.
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Екатерина Коршунова