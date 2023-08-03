Британская разведка назвала причины медленного наступления ВСУ

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Сдерживающим фактором продвижения ВСУ на юге являются кустарники и мелкие деревья. Об этом сообщается в сводке ведомства, опубликованной в Twitter.
В британской разведке сообщили, что прорастание кустарников идет на руку российским военным, которые используют их как дополнительное укрытие и маскировку. ВСУ сталкиваются также со сложностями в разминировании полей, так как боеприпасы тщательно прикрываются растительностью.
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