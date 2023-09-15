Британские аналитики выяснили причину приостановки контрнаступления ВСУ

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Британские аналитики выяснили причину, по которой Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление, сообщает Financial Times.
По мнению западных экспертов, Вооруженные силы Украины были совершенно не готовы к ведению боевых действий. По последним данным они потеряли пятую часть вооружений, поставленных Киеву странами НАТО.
Именно поэтому в настоящий момент контрнаступление ВСУ приостановлено. Киев планирует пересмотреть свою военную стратегию.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина будет вынуждена завершить свое контрнаступление в октябре. При этом он добавил, что ВС РФ не потеряют возможность и далее наносить удары по базам и укреплениям ВСУ. По словам Джонсона, уже сам президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ.
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Именно поэтому в настоящий момент контрнаступление ВСУ приостановлено. Киев планирует пересмотреть свою военную стратегию.
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Евгения Парфентьева