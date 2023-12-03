Британский историк Робертс считает, что РФ может забрать Украину до Днепра

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Если конфликт затянется, РФ может расширить территорию вплоть до Днепра.
При таком развитии событий она может взять под контроль под контроль всю Восточную и Южную Украину.
Об этом сообщил британский историк Джеффри Робертс в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
От отметил, что Украина может не рассчитывать на то, чтобы вернуть четыре новых российских регионов. Также профессор согласился с тем, что Крым оказался в составе РФ в 2014 году после волеизъявления жителей полуострова.
Робертс считает, что страны Запада в итоге будут вынуждены уговаривать украинское руководство пойти на мирные переговоры.
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Об этом сообщил британский историк Джеффри Робертс в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
От отметил, что Украина может не рассчитывать на то, чтобы вернуть четыре новых российских регионов. Также профессор согласился с тем, что Крым оказался в составе РФ в 2014 году после волеизъявления жителей полуострова.
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Мария Фирсова