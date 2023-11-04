Британский наемник восхитился российскими артиллеристами на Украине и погиб

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Британский наемник и ветеран иракской войны Кристофер Перриман погиб в результате артиллерийского удара в Украине, пишет издание The Sun.
В российских СМИ Перриман привлек внимание, выразив восхищение профессионализмом российских артиллеристов. По его словам, борьба на Украине значительно сложнее, чем в Ираке, во многом из-за постоянного мониторинга местности российскими беспилотниками и мастерства артиллеристов.
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