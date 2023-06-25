Британский генерал предсказал наступление ЧВК «Вагнер» из Белоруссии на Киев

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По его словам, Пригожин сохранил вокруг себя профессиональных военных, поэтому может организовать наступление из Белоруссии на Киев.
«Вполне возможно, что Россия может использовать группу Вагнера, чтобы снова попытаться захватить Киев», — подчеркнул Даннат.
Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул условия и заявил, что собирается идти на Москву. Его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока к ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. При этом на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатомётом и БТР.
Ранее сообщалось, что разведывательные службы страны узнали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ещё две недели назад.