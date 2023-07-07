Британский маршал Белл призвал Киев задуматься о последствиях применения кассетных боеприпасов

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«Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия», - прокомментировал ситуацию Белл.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы. Министр напомнила о соглашении, которое в Осло подписали 123 страны. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.
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