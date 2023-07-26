Британский наемник на Украине свернулся калачиком в готовности сдаться России

Фото: iStock/Delpixart
Британский наемник Гарри Роу, принимающий участие в военных операциях на украинской территории, рассказал о неожиданной атаке российских вооруженных сил на острове в реке Днепр. Как он сообщил, один из его товарищей по оружию был готов сразу после боестолкновения сдаться противникам, информирует Times.
Как утверждает издание, еще во время обстрела один из соратников Роу укрылся на полу, свернувшись клубком, и готовился капитулировать перед российскими военными.
Читайте также:
Белый дом прокомментировал ранение американского морпеха Рида на Украине
Отсидевший в российской тюрьме американец ранен на Украине
Япония призвала расширить Конвенцию по запрету кассетных боеприпасов
Артем Кузьмин