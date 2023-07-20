Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными

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«Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад», - прокомментировал ситуацию снайпер.
По словам собеседника СМИ, две самые большие проблемы ВСУ – это минные поля и мощные российские укрепления. Чтобы преодолеть линию обороны ВС РФ, украинцам необходимо большое количество техники и оружия.
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