Британский наемник подорвался на российской мине

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Наемник, прибывший на Украину из Великобритании, и принимавший участие в боевых действиях но стороне ВСУ, был ранен, подорвавшись на российской мине. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
«Джеймс Смит, 33 года, наступил на российскую мину на юге Украины 18 июня», - говорится в сообщении.
Врачи вытащили из тела британского военного осколки. Также ему пришлось ампутировать палец на ноге, а в саму ногу вставили металлический стержень. После восстановительного периода Смит вернется на родину. Военный рассказал, что он одним из первых прибыл на Украину для участия в боевых действиях. Ранее он служил в армии Великобритании, а также принимал участие в спецоперациях, проводимых в Афганистане.
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Элина Позднякова