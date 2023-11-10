Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны

Фото: сайт Минобороны РФ
Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ ликвидировала на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей», — рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что российские десантники регулярно совершают подобные дерзкие рейды, подбираясь к позициям противника почти вплотную. После поражения цели расчёт немедленно меняют огневую позицию во избежание ответного огня.
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Диана Аванесян