«Бросают «на ноль»: Украинский пленный раскрыл причину провалов ВСУ

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Нескончаемая череда провалов украинской армии связана с непрофессиональным подходом со стороны командования, об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Шкиндаль в интервью для «РИА Новости».
«Неправильные действия, прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают «на ноль», прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Это война сейчас артиллерии. Одна артиллерия воюет, а мы, как «мясо», сидим в окопах», - прокомментировал ситуацию Шкиндаль.
По его словам, десяток человек просто забрасывают на позицию в надежде, что они смогут её взять, предварительно никак не изучив реальную обстановку у противника.
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Евгения Парфентьева