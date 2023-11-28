«Бросают «на ноль»: Украинский пленный раскрыл причину провалов ВСУ

Интенсивность боевых действий в зоне проведения спецоперации снизилась из-за непогоды. Снегом оказались завалены дороги, по которым идет снабжение ВСУ, однако противник продолжает удерживать позиции. О том, где удалось достичь успеха ВС РФ, и на каком участке фронта пришлось отступить, чтобы сохранить жизни солдат, расскажет редакция «Радио 1».