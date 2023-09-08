Брянские власти призвали жителей не публиковать кадры работы ПВО

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В правительстве Брянской области призвали местных жителей не публиковать кадры работы российской противовоздушной обороны, так как эта информация может быть использована вражеской стороной.
В сообщении уточняется, что в последнее время на регион участились атаки со стороны Украины, которые успешно пресекаются подразделениями ПВО Минобороны РФ.
Также подчеркивается, что такие материалы способствуют распространению неверных данных и панических настроений в обществе. При этом уточняется, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.
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«Выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений - значит усложнять их работу и оказывать содействие противнику. Этого делать ни в коем случае нельзя!» – говорится в Telegram-канале.
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Элина Позднякова