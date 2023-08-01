Брянское село Чуровичи попало под обстрел ВСУ

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Украинская сторона обстреляла село Чуровичи Климовского района в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, при обстреле никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Идет ликвидация последствий обстрела.
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