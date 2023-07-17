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Брынцалов: в Реутове для новых регионов и участников СВО собрали 500 тонн гуманитарной помощи

17 июля 2023, 16:48

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Реутове собрали около 500 тонн гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников СВО, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он представил отчёт о своей депутатской работе в Реутове за полтора года, сделав акцент на поддержке участников спецоперации и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На мероприятии, которое состоялось в областном Центре опережающей профессиональной подготовки, собрались военнослужащие, семьи мобилизованных, волонтёры и руководители местной администрации.
«Очень значимый вклад внесли жители и бизнес Реутова. В городском округе удалось собрать почти 500 тонн гуманитарной помощи, 406 жителей Реутова стали волонтёрами. Все, даже самые сложные житейские вопросы, решаются благодаря сплочённости быстро и оперативно», – сказал парламентарий.

Игорь Брынцалов напомнил, что на региональном уровне был принят целый ряд мер для поддержки бойцов и их близких.
«Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и региональным правительством сегодня мы сделали так, что семьям участников СВО предоставляется устройство детей в детсад без очереди, освобождение от платы за присмотр и уход за ребёнком в детских садах, бесплатное двухразовое питание в школе, продлёнка для школьников, бесплатные кружки и секции, бесплатное питание в вузах и ссузах и многое другое», – перечислил председатель Мособлдумы.
Он добавил, что была установлена дополнительная льгота в рамках «социальной газификации» для призванных по мобилизации. Помимо этого, мобилизованных и добровольцев освободили от транспортного налога.
«Получившие ранения участники СВО могут бесплатно обслуживаться в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии могут получить бесплатную психологическую помощь на дому, по телефону или в центрах социального обслуживания», – отметил Брынцалов.
Председатель Мособлдумы поблагодарил волонтёров и неравнодушных жителей, вместе с которыми удаётся поддержать участников СВО, семьи бойцов, и делать жизнь в городском округе лучше.

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#Мособлдума
#СВО
#спецоперация
#гуманитраная помощь
#Игорь Брынцалов
#Московская область
#Подмосковье
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Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки
17 июля 2023, 16:10

Фото: istockphoto / R_Type

По словам полковник запаса Анатолия Матвийчука, Крымский мост, судя по всему, атаковали малозаметные компактные дроны, которые трудно обнаружить с помощью радиолокационных станций.
Такое мнение военный эксперт высказал в интервью Pravda.Ru. Однако он предположил, что для теракта на Крымском мосту были использованы такие же дроны, созданные по технологии Стелс, как и при попытке атаковать Черноморский флот РФ, но про их особенности говорить рано. 

Матвийчук отметил, что когда такие БПЛА идут на большой скорости, их очень тяжело обнаружить с помощью РЛС. Эксперт сообщил, что британцы поставили Украине порядка 150 подобных аппаратов. Часть из них уже была применена. Как пояснил полковник, БПЛА управляются дистанционно посредством космической связи.

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#теракт
#Крым
#БПЛА
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Сенатор Ковитиди прокомментировала теракт на Крымском мосту
17 июля 2023, 15:12

Фото: istockphoto / andreymuravin

Ковитиди заявила, что дату для теракта Крымского моста выбрали враги России не случайно.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди напомнила в беседе с RT, что 17 июля — это день гибели царской семьи Романовых. 

Ковитиди отметила, что граждан России хотят напугать, поэтому и выбрали эту важную историческую дату. 
 
напомним, что минувшей ночью Крымский мост подвергся нападению со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. 

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#сенатор
#Крым
#теракт
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Депутат Белик назвал атаку на Крымский мост кощунственным и беспощадным терактом
17 июля 2023, 14:56

Фото: istockphoto / OLGA Zhukovskaya

По словам депутата, атака на Крымский мост — теракт, «кощунственный и беспощадный, направленный против мирного населения».
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение в беседе с RT, что теракт на Крымском мосту направлен против мирного населения. 
 
По словам Белика, Киеву известно, что по мосту передвигаются мирные люди, семьи с детьми, что там нет военных грузов или военных объектов, поэтому их методы насыщены жестокостью.

Напомним, что  при теракте скончались два гражданина из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка. Она находится в больнице состоянии средней степени тяжести. 

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#Крымский мост
#теракт
#Украина
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Военный обозреватель Литовкин предположил, что атаковавшие Крымский мост аппараты спущены с гражданского судна
17 июля 2023, 14:17

Фото: istockphoto / Diy1

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В беседе в RT Литовкин сказал, что вражеские аппараты могли быть отправлены с гражданского судна, которое идёт за зерном, например, или вышло из Одессы якобы с зерном.  

Поимо этого варианта, Литовкин сообщил о варианте с управлением с территории Румынии по спутникам, по GPS. Отметим, что что в результате нападения погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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#Крымский мост
#нападение
#судно
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Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива украинской группы «Лиман» возле Краматорска
17 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные в ДНР уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы «Лиман».
По информации российского оборонного ведомства, склад ВСУ был уничтожен массированным ударом российских войск в районе города Краматорск.

В 68 районах, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника. Также, 73-м артиллерийским подразделениям украинской группировки нанесены поражения. Сообщается о трех перехваченных ракетах «Storm Shadow» и трех снарядах HIMARS. Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в районах ЛНР и ДНР. 

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#ВС РФ
#Минобороны
#склады
#ВСУ
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Продолжается восстановление многоквартирного дома в Мариуполе
17 июля 2023, 13:50

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Орджоникидзевском районе Мариуполя с осени прошлого года ведутся ремонтно-восстановительные работы жилого многоквартирного дома.

Работы по восстановлению жилого дома идут ударными темпами. На данный момент завершаются работы по монтажу отопления, оконных блоков, дверей, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отделочные работы в местах общего пользования. Уже запланировано проведение кровельных работ, оснащение здания электроснабжением и газоснабжением.

«Наши эксперты осуществляют постоянный контроль за качеством и соблюдением строительных норм и правил на различных объектах, обеспечивая безопасную и эффективную работу строителей», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни. 

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#Мариуполь
#восстановление
#строительство
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Военный эксперт Баранец заявил, что Крымский мост не смогли защитить из-за плохой погоды
17 июля 2023, 13:05

Фото: IStock/Sergey Denisenko

В ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост атаковали надводные беспилотники. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что ЧП произошло около трёх часов ночи.
Военный обозреватель «Комсомольской Правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, что путепровод защищается с воды, суши, воздуха и даже космоса. Однако он подчеркнул, что полностью обезопасить мост длиной 19 км практически невозможно.
«Мы защищаемся системами ПВО. Росгвардия с одного и другого конца моста тоже контролирует, кто проезжает на мост, чтобы не прозевать машину с огромным количеством тратила, как это было 8 октября прошлого года. Есть у нас надводные и подводные пловцы, там ходят противодиверсионные катера, там летают наши дежурные самолеты. В небе летают спутники, которые наблюдают, в частности, и за Крымским мостом. Но если была плохая погода, тем более ночью, даже электронные глаза наших спутников могли не увидеть крохотные для них цели», — отметил Виктор Баранец. 
Военный эксперт предположил, что Россия усилит меры защиты моста и может даже ответить вражеской стороне. Однако сейчас специалисты разбираются. Кому на самом деле принадлежали БПЛА.
«Дрон может принадлежать трем странам. Украинцы уже давно клепают собственные надводные беспилотники, но компоненты практические все иностранные: либо Британские, либо Американские. Более того, на борту тех беспилотников была обнаружена электронная аппаратура Starlink Илона Маска», — добавил собеседник.  
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#Виктор Баранец
#Крымский мост
#атака
#защита
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В СБУ заявили, что расскажут о подрыве Крымского моста после победы Украины
17 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/Tgordievskaya

Спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что подробности о подрыве Крымского моста будут обнародованы после того, как Украина выйдет победительницей из конфликта с Россией.
«Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», - рассказал Дехтяренко.
 
По его словам, нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути России. Он уточнил, что Крымский мост является транспортным коридором, по которому осуществляются поставки для российских военных.

Напомним, советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и ранена 14-летняя девочка, является хорошими новостями для Украины.

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#СБУ
#Украина
#Крымский мост
#теракт
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Военный обозреватель Литовкин рассказал о льготах для контрактников
17 июля 2023, 11:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о том, насколько активно россияне подписывают контракты на военную службу, а также назвал ее преимущества.
В беседе с «Радио 1» Виктор Литовкин отметил, что основных льгот для тех, кто подписывает контракты на военную службу, достаточно много. 

«После трех лет службы есть возможность вступить в ипотечно-накопительную систему покупки жилья. По этой системе Министерство обороны РФ будет ежегодно платить за них контрактников определенную сумму», — сказал военный обозреватель. 

Литовкин пояснил, что после покупки контрактником квартиры, она остается в его собственности. Он также добавил, что на момент службы Министерство обороны предоставляет государственное жилье. 

«У контрактников полный социальный пакет. Военный госпиталь, возможность посещать военный санаторий, проезд в отпуск туда-обратно бесплатно. Государство будет платить за поднаем жилья. Есть и многие другие льготы», — отметил Литовкин.

По словам военного эксперта, в Москве очереди стоят на подписание контрактов. Отмечается, что это контрактники, которые хотят идти в зону СВО, где платят свыше 200 тысяч рублей.

Для тех, кто хочет заключить контракт для прохождения военной службы, начал свою работу Московский областной пункт отбора в Балашихе. Кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по состоянию здоровья. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, успешный кандидат получит экипировку. Ему будет предоставлено право консультации с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.

Гражданин России, который заключит контракт, получит денежные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Выплаты состоят из месячного оклада и соответствуют присвоенному воинскому званию. А также предполагается увеличение пенсии для военных.

К основным преимуществам, предоставляемым добровольцам, которые подписали контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, относятся: кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции для детей.

Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#контрактная служба
#Армия России
#Литовкин
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