Брынцалов: в Реутове для новых регионов и участников СВО собрали 500 тонн гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Очень значимый вклад внесли жители и бизнес Реутова. В городском округе удалось собрать почти 500 тонн гуманитарной помощи, 406 жителей Реутова стали волонтёрами. Все, даже самые сложные житейские вопросы, решаются благодаря сплочённости быстро и оперативно», – сказал парламентарий.
«Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и региональным правительством сегодня мы сделали так, что семьям участников СВО предоставляется устройство детей в детсад без очереди, освобождение от платы за присмотр и уход за ребёнком в детских садах, бесплатное двухразовое питание в школе, продлёнка для школьников, бесплатные кружки и секции, бесплатное питание в вузах и ссузах и многое другое», – перечислил председатель Мособлдумы.Он добавил, что была установлена дополнительная льгота в рамках «социальной газификации» для призванных по мобилизации. Помимо этого, мобилизованных и добровольцев освободили от транспортного налога.
«Получившие ранения участники СВО могут бесплатно обслуживаться в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии могут получить бесплатную психологическую помощь на дому, по телефону или в центрах социального обслуживания», – отметил Брынцалов.Председатель Мособлдумы поблагодарил волонтёров и неравнодушных жителей, вместе с которыми удаётся поддержать участников СВО, семьи бойцов, и делать жизнь в городском округе лучше.
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