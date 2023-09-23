Буданов признал, что танки Abrams «долго не проживут»

Фото: iStock/Michael Vi
Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о судьбе танков и ракет, которые поставят Украине.
В интервью порталу War Zone Кирилл Буданов сказал, что американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию».
Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».
По мнению Буданова, если бы США поставили Украине «по меньшей мере сотни» дальнобойных ракет ATACMS, то можно было бы изменить ситуацию, сложившуюся на фронте.
Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон сказала, что переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей.
Читайте также:
В США раскрыли страшную судьбу танков Abrams, переданных Украине
Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальную цель для успешного контрнаступления
Пленный офицер ВСУ передал российской армии данные о корректировщиках в ДНР
Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».
Ранее научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон сказала, что переданные Украине американские танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожской области, увязнув в грязи, которая появится с приходом дождей.
Читайте также:
В США раскрыли страшную судьбу танков Abrams, переданных Украине
Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальную цель для успешного контрнаступления
Пленный офицер ВСУ передал российской армии данные о корректировщиках в ДНР
Мария Фирсова