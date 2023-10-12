Буданов сделал важное заявление о контрнаступлении ВСУ

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Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику, передает «Украинская правда».
Он заявил, что ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».
По его словам, причин для этого было много, однако озвучивать их не стал, так как это является государственной тайной.
Тем временем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские силы нанесли серьезнейший удар по Авдеевке, в то время как украинское командование ничем не может им ответить. Эксперт также напомнил, что деньги, вооружение и боеприпасы у Киева на исходе. При этом, поставки от западных партнеров могут резко прекратиться на фоне эскалации конфликта Палестины и Израиля.
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По его словам, причин для этого было много, однако озвучивать их не стал, так как это является государственной тайной.
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Элина Позднякова