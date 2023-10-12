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Буданов сделал важное заявление о контрнаступлении ВСУ

Буданов: ВСУ выбились из графика контрнаступления
12 октября 2023, 10:08
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику, передает «Украинская правда».
Он заявил, что ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».

По его словам, причин для этого было много, однако озвучивать их не стал, так как это является государственной тайной.


Тем временем бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские силы нанесли серьезнейший удар по Авдеевке, в то время как украинское командование ничем не может им ответить. Эксперт также напомнил, что деньги, вооружение и боеприпасы у Киева на исходе. При этом, поставки от западных партнеров могут резко прекратиться на фоне эскалации конфликта Палестины и Израиля.

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«Бардак»: Экс-премьер Украины рассказал о ситуации с военными в рядах ВСУ
Экс-премьер Украины Азаров заявил об остром дефиците офицеров в ВСУ
12 октября 2023, 10:24

Фото: istock / Prostock-Studio

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку офицеров из-за потерь в ходе контрнаступления. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Николай Азаров в своем телеграм-канале.

«Усилился дефицит офицерских кадров из-за потерь обученных и опытных офицеров. Также часть наиболее опытных и грамотных военнослужащих была отозвана с фронта в тыл или на Запад для освоения ими новых вооружений», — пишет Азаров.
По мнению экс-премьера, нехватку пытаются покрыть за счет принудительной мобилизации, так как грамотного командира, обладающими всеми необходимыми профессиональными навыками, нельзя обучить за 2-3 недели. Из-за этого среди военных растет недовольство, которые наблюдая за эти бардаком, не хотят превращаться в пушечное мясо. 

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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Новости СВО: как ВСУ готовятся форсировать Днепр, где ВС РФ установили контроль
12 октября 2023, 10:06

Фото: iStock/Three Spots

На всей линии боевого соприкосновения продолжаются боевые действия. Редакция «Радио 1» расскажет, где идут в наступление ВС РФ, какие позиции удалось занять, и как готовятся к операции по форсированию Днепра украинские формирования.

ВС РФ вклинились в оборону ВСУ под Донецком


Российские военнослужащие вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев изданию РИА Новости. По его словам, зайти вглубь оборонительных рубежей противника ВС РФ удалось в результате наступательных действий в районах населенных пунктов Спорная, Тоненькая, Марьинка и Водяная. Успеха удалось достичь за счет мощного огневого удара по позициям украинской группировки в Авдеевке, Очеретино, Северной и Новокалиново.

 

Украинский танк уничтожен под Авдеевкой


Бойцы Южной группировки войск уничтожили танк ВСУ в районе Авдеевки. Боевая машина противника попыталась сорвать наступление ВС РФ и начала вести обстрел позиций российских бойцов. Артиллеристы ответным огнем из гаубиц вынудили экипаж ВСУ танка обратиться в бегство. В открытый люк башни боевой машины ВС РФ бросили гранату.

Последние новости СВО


Минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Харькове, Херсонской и Одесской областях. На Авдеевском направлении российские подразделения продолжают идти в наступление. Южнее Авдеевки взят под огневой контроль участок железной дороги.

На Запорожском участке фронта ВСУ отправляют малые группы пехоты для наступления со стороны Работино.  ВС РФ уничтожают противника и держат линию обороны.

На Херсонском направлении ВСУ стремятся перейти в наступление. Украинская группировка стягивает личный состав и технику. На северо-востоке области готовятся понтонные переправы, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». По информации портала, численность российских войск на этом направлении превосходит противника, однако угроза по форсированию Днепра ВСУ остается высокой.

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Южнее Артемовска ВСУ вновь предприняли попытку атаки, но были отброшены на занимаемые позиции огнем российской артиллерии.  
 
Российские бойцы идут в атаку у Вербового. Под постоянным огнем украинские позиции находятся в Новоданиловке и Малой Токмачке. Активное наступление ВС РФ продолжается на Донецком фронте. Есть продвижение в населенном пункте Северное. Встречные бои идут у Клещеевки и Андреевки. Артиллерия ВСУ работает по российским позициям в Бахмуте и Курдюмовке. ВС РФ ведут огонь по местам дислокации противника в Часовом Яре и Спорном.

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#новости
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#танк
#машина
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Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском
12 октября 2023, 08:58

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинские силы оставили несколько укрепленных опорных пунктов и отступили на вторую линию обороны в районе Синьковка-Петропавловка на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В беседе с РИА Новости военный эксперт рассказал, что ВСУ не выдержали натиска российских войск и были просто вынуждены оставить ранее занимаемые рубежи. Марочко также отметил, что многие украинские части утратили боеспособность и не смогли противостоять атакам бойцов армии РФ.

По его словам, некоторые подразделения ВСУ из-за больших потерь срочно доукомплектовывались плохо обученными и неподготовленными новобранцами, что не могло не сказаться на боеспособности войск противника. «Западная» группировка российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразила до десяти контратак штурмовых украинских бригад, а затем, перейдя к наступательным действиям, улучшила свое положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, заключил Андрей Марочко.

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#всу
#рф
#украина
#авиация
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При падении БПЛА на дом под Белгородом погиб ребенок
Губернатор Гладков: при падении БПЛА на жилой дом под Белгородом погиб ребенок
12 октября 2023, 06:34

Фото: t.me/vvgladkov

При падении сбитого БПЛА на частных дом в Белгородской области погиб ребенок, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие потрясло всех жителей области. Всего же количество жертв составило три человека.
Ночью, предварительно в результате падания беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва, но самое главное - три человека погибли, один из них - маленький ребенок, - написал Гладков.
По предварительным данным, еще двое пострадавших находятся в критическом состоянии в реанимации, где врачи борются за их жизни. Власти города уже предприняли неотложные меры для оказания помощи пострадавшим. Врачи и спасатели борются за жизни раненых, а их близким оказывается психологическая поддержка.

Мэр города выразил глубокие соболезнования семьям жертв и заверил их, что город будет предпринимать все усилия для помощи и решения всех проблем, с которыми они столкнулись из-за этой трагедии. В связи с произошедшим, решено перенести проведение нескольких мероприятий в городе, в знак уважения и соболезнования пострадавшим.

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#всу
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Российские бойцы вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 м
12 октября 2023, 05:52

Фото: Минобороны РФ

Начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев заявил, что российская армия вклинилась в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров на Донецком направлении и отразили атаку противника у Клещеевки. Об этом пишет РИА Новости.
«В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — цитирует агентство слова собеседника.

По словам Астафьева, успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе Авдеевки, Очеретино, Северной и Новокалиново.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#удар
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Кирби: У США почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине
12 октября 2023, 04:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона на фоне недавнего выделения очередного транша военной помощи Киеву заканчиваются ресурсы на эти цели. Соответствующая трансляция велась на YouTube.
Кирби отметил, что Соединённые Штаты будут помогать Украине столько, сколько смогут, но уже приближаются к пределу финансовых возможностей.

При этом Кирби добавил, что у администрации американского лидера Джо Байдена имеются денежные фонды для поддержки как Украины, так и Израиля в ближайшее время.

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Уральские артиллеристы Южной группировки войск уничтожил под Авдеевкой танк ВСУ
12 октября 2023, 00:23

Фото: istock / Evgeny555

Уральские артиллеристы, входящие в состав Южной группировки войск, уничтожили танк Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки. Танк попытался вмешаться в наступательные операции Вооруженных Сил Российской Федерации, которые продолжаются более суток.
Уральские артиллеристы, входящие в состав Южной группировки войск, уничтожили танк Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки. Танк попытался вмешаться в наступательные операции Вооруженных Сил Российской Федерации, которые продолжаются более суток.



«В один момент, когда движение пехоты нашей группировки замедлилось, танк ВСУ приблизился и начал обстреливать наши позиции. Артиллеристы ответили огнем из гаубиц, и после того, как экипаж противника покинул поврежденную машину, наши разведчики, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сбросили гранату ВОГ в открытый люк башни танка», — сообщил боец, участвовавший в уничтожении боевой машины, в беседе с агентством РИА Новости.
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#вс рф
#танк
#удар
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Депутат Рады обвинила украинские власти в разворовывании госбюджета
Депутат Рады Южанина: украинский бюджет разворовывают приближенные к власти люди
11 октября 2023, 23:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью телеканалу «Эспрессо» подчеркнула, что украинский государственный бюджет подвергается разворовыванию близкими к власти лицами. Эти действия, по ее словам, привели к ограничению помощи, предоставляемой стране со стороны западных партнеров.
Ранее глава Международного валютного фонда на Украине, Гэвин Грей выразил опасения относительно уменьшения объемов поддержки для Украины. Грей уточнил, что в случае продолжения военных действий и затягивания конфликта, стране необходимо будет усилить внутренние источники доходов, включая налоги и пошлины.

Нина Южанина отметила, что такое заявление со стороны Грея было ожидаемым, и это подчеркивает необходимость укрепления внутренних финансовых ресурсов Украины. Она также выразила серьезные опасения относительно разворовывания средств непосредственно из государственного бюджета. Она утверждает, что к этим действиями причастны лишь те, кто находится близко к власти.

Член Верховной рады подчеркнула, что такие практики приведут к ограничению финансирования Украины из-за ее негативной репутации, и без внешней поддержки страна не сможет обеспечить свои финансовые потребности.

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#налоги
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#всу
#вс рф
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Белый дом заявил, что США не будут помогать Украине бесконечно
Кирби: США будут помогать Украине столько, сколько смогут, но не бесконечно
11 октября 2023, 23:24

Фото: defense.gov

В ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объявил, что США не могут обещать бесконечные поставки военной помощи Украине. При этом он сообщил о выделении 200 миллионов долларов в помощь Киеву.
«Сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов, и мы продолжим помогать, сколько сможем, но помощь не будет бесконечной», — заявил Кирби.
Джон Кирби уточнил, что в краткосрочной перспективе США могут оказать поддержку как Украине, так и Израилю. Однако он не конкретизировал, что подразумевается под «краткосрочной перспективой». Отдельно он отметил, что объем оказываемой помощи будет зависеть от интенсивности использования боеприпасов и возможности военно-промышленного комплекса Израиля обеспечивать свою армию снарядами.

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#сша
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