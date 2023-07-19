Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму устроило ГУР Украины

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Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма устроили ГУР Минобороны Украины совместно с ВСУ. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, передает украинское издание «Страна».
«Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Спасибо украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные сведения и видео совместной работы ГУР и ВСУ», - написал Буданов в своем Telegram-канале.
Напомним, на в Крыму горит полигон в Кировском районе. Из-за этого перекрыта трасса «Таврида». Также эвакуируются местные жители из близлежащих четырёх сёл.
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