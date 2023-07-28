Буданов заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в очередной раз заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
В сообщении говорится, что Буданов не стал называть точную дату вхождения ВСУ в Крым. Он ограничился одним лишь словом «скоро». Напомним, ранее Буданов заявлял, что украинские войска займут Крым уже до конца весны 2023 года.
Глава ГУР также отметил, что на Украине не видят реальной угрозы из-за расположения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. При этом он также отметил, что число российских войск в зоне боевых действий не увеличивается.
При этом военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма.
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Глава ГУР также отметил, что на Украине не видят реальной угрозы из-за расположения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. При этом он также отметил, что число российских войск в зоне боевых действий не увеличивается.
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Элина Позднякова