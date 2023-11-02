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Когда денацификация Украины будет завершена - режим Владимира Зеленского падёт, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Американский разведчик также выразил уважение российскому президенту Владимиру Путину. По словам Риттера, главе РФ удалось не только собрать крупную и сильную армию, но и нанести непоправимый урон всему коллективному Западу.
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