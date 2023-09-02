Business Insider: Для прорыва российских позиций Украине нужно расчистить 16 км пути

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Для того, чтобы прорвать российскую оборону и сохранить для атаки западную бронированную технику, частям ВСУ необходимо расчистить путь шириной не менее десяти миль (около 16 километров).
Журналист также отметил, что помимо минных полей и оборонительных укреплений, большой ущерб украинским частям наносят российские контрудары, которые не позволяют ВСУ достичь объявленных целей масштабного контрнаступления и пробиться к Азовскому морю. Украинцам удалось достичь незначительных успехов на отдельных участках, но в целом линия боевого соприкосновения в тысячу километров осталась практически такой же, какой была в начале 2023 года, заключил обозреватель.
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Александр Бойцов