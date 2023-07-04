Business Insider: Российская система РЭБ успешно борется с авиабомбами ВСУ

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ВС РФ эффективно борется с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с «умными» авиабомбами ВСУ, которые Украине передали западные партнеры. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона.
«Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников», — говорится в статье издания.
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Элина Позднякова