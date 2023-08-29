Business Insider: Украина совместно с США разработала новые наземные дроны

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Украина при содействии США разработала и протестировала новые наземные дроны, которые ВСУ начнут использовать уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание Business Insider.
Новая разработка состоит из самого дрона со взрывным устройством внутри и системы удалённого управления.
В распоряжении издания имеются фотографии, на которых видно, что наземные дроны разработаны в двух модификациях: одни перемещаются на колёсах, а другие – на гусеницах. На них расположены камеры, установки для ведения огня и снаряды для миномётов.
Подразделение американского министерства обороны по инновациям помогло украинским коллегам в разработке этих дронов.
В планах у ВСУ начать использовать их на поле боя уже через две-три недели.
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В распоряжении издания имеются фотографии, на которых видно, что наземные дроны разработаны в двух модификациях: одни перемещаются на колёсах, а другие – на гусеницах. На них расположены камеры, установки для ведения огня и снаряды для миномётов.
В планах у ВСУ начать использовать их на поле боя уже через две-три недели.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова