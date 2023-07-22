Бывший разведчик Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия получат украинские территории

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Youtube-канала U.S. Tour of Duty рассказал, что Польше отойдёт часть территории Западной Украины.
Скотт Риттер считает, что это неизбежно случится. А потом Румыния и Венгрия сделают тоже самое с другими украинскими территориями.
По прогнозам бывшего американского военного, действия Польши могут привести к конфликту Варшавы с остальной Европой, впоследствии Евросоюз начнет разваливаться, а Россия не будет строить препятствия этому процессу.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что, если сохранится такой же уровень потерь ВСУ, какой наблюдается в настоящий момент, то с карты Украины исчезнет целый областной центр.
По его словам, в списке на исчезновение может оказаться, например, Житомир или Чернигов. Он также отметил, что продолжение противостояния станет причиной гибели сотен тысяч бойцов ВСУ.
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По прогнозам бывшего американского военного, действия Польши могут привести к конфликту Варшавы с остальной Европой, впоследствии Евросоюз начнет разваливаться, а Россия не будет строить препятствия этому процессу.
По его словам, в списке на исчезновение может оказаться, например, Житомир или Чернигов. Он также отметил, что продолжение противостояния станет причиной гибели сотен тысяч бойцов ВСУ.
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Мария Фирсова