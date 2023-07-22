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Бывший разведчик Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия получат украинские территории

22 июля 2023, 11:59

Фото: iStock/sandsun

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Youtube-канала U.S. Tour of Duty рассказал, что Польше отойдёт часть территории Западной Украины.
Скотт Риттер считает, что это неизбежно случится. А потом Румыния и Венгрия сделают тоже самое с другими украинскими территориями.

По прогнозам бывшего американского военного, действия Польши могут привести к конфликту Варшавы с остальной Европой, впоследствии Евросоюз начнет разваливаться, а Россия не будет строить препятствия этому процессу.


Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что, если сохранится такой же уровень потерь ВСУ, какой наблюдается в настоящий момент, то с карты Украины исчезнет целый областной центр.

По его словам, в списке на исчезновение может оказаться, например, Житомир или Чернигов. Он также отметил, что продолжение противостояния станет причиной гибели сотен тысяч бойцов ВСУ.

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#Скотт Риттер
#Украина
#Польша
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В Крыму эвакуируют жителей Красногвардейского района из-за атаки украинских БПЛА
22 июля 2023, 12:35

Фото: iStock/NiseriN

В Красногвардейском районе Крыма БПЛА пытался атаковать инфраструктурные объекты.
В результате атаки случилась детонация на складе боеприпасов. Власти приняли решение эвакуировать населения в радиусе 5 км от места ЧП.
 
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.
 
В связи с ЧП решено приостановить движение на Крымской железной дороге.

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#Крым
#БПЛА
#эвакуация
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В результате атаки ВСУ на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе
22 июля 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Аксенов также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.

Напомним, ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Отмечается, что на данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма. Аксенов попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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#Аксенов
#Крым
#ВСУ
#атака
#беспилотники
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Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
22 июля 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили попытку атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что на данный момент МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Активирована работа всех профильных служб Крыма.

Аксенов попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Новость дополняется.

Напомним, ранее в поселке Раздольное в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

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#Крым
#ВСУ
#беспилотники
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Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, который выпрашивает помощь у Запада
22 июля 2023, 10:49

Фото: iStock/JARAMA

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что Украину можно сравнить с наркоманом.
«Украина, как государство, больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу», — заявил Вальдемар Гердт, пишет РИА Новости.
По мнению Гердта, нынешняя киевская политика выглядит весьма печально.

Ранее военный обозреватель Чэнь Фэн написал в «Гуаньча», что Украина  падёт, если страны Запада перестанут оказывать её финансовую и военные поддержку.

По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, которые выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.

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#Украина
#ФРГ
#СВО
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«Песня на войне» выпустит альбом из песен патриотов и участников СВО
22 июля 2023, 10:15

crimea-radio.ru

Создатели проекта рассказали об этом на первом форуме ветеранов СВО, который организовал фонд «Защитники Отечества».
Программа «Песни на войне», которую «Радио Крым» готовит при поддержке новостного агрегатора СМИ2, транслируется на десятках радиочастот новых территорий России, на линиях боевого соприкосновения.
 
«Мы получили огромную обратную связь из-за ленточки: это гимны окопов и наступлений, которые звучат в эфире радиостанций страны и распространяются в соцсетях. Мы с удовольствием распространим творчество всех, кто на фронте или вернувшись оттуда складывает стихи и песни», - заявили координаторы проекта на сессии форума «Справедливость. Забота. Уважение». 
Летом «Песня на войне» представит первый альбом из патриотических композиций авторов со всей РФ, а второй музыкальный релиз планируется собрать из творчества участников СВО.

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#песня на войне
#Радио Крым
#СВО
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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
22 июля 2023, 09:45

Фото: iStock/bbsferrari

ВСУ ударили кассетными боеприпасами в районе села Журавлёвка.
Shot пишет, что речь идёт минимум о трёх кассетных снарядах, калибр которых пока не установлен. Жертв и пострадавших нет.
 
Атака произошла накануне в районе 10:30.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.

Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю.

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#кассетные боеприпасы
#СВО
#ВСУ
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Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины
22 июля 2023, 08:39

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевского руководства организовать морскую блокаду полуострову.
По словам Владимира Константинова, «киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет», приводит слова политика РИА Новости.
Константинов утверждает, что Украины нет ни флота, ни авиации и подходящих мест базирования.
 
«Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — так считает глава парламента республики Крым Владимир Константинов.
Ранее в поселке Раздольное в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

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#Крым
#Украина
#блокада
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В Никополе повреждено промышленное предприятие
22 июля 2023, 08:16

Фото: iStock/RamonCast

О повреждении промышленного предприятия рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв», —сообщил Сергей Лысак в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью воздушная тревога прозвучала в нескольких районах Украины. Сообщалось о взрывах в Кропивницком, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Львов, расположенном в западной части страны, прозвучал мощный взрыв. Во Львове прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Официальной информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сведений об объявлении тревоги также нет. Министерство РФ не сообщало о нанесении ударов, власти Украины также не комментировали произошедшее.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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ВКС РФ поразили более 10 мест скопления украинских боевиков
Минобороны: Авиация ВС РФ поразила более 10 мест скопления боевиков ВСУ в Запорожской области
22 июля 2023, 06:16

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше 10 мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что на Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки. Разведгруппа противника в районе Мирного ликвидирована, артиллеристы уничтожили украинский минометный расчет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#СВО
#Украина
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